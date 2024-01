Atriz Chita Rivera, de 'West Side Story', morre aos 91 anos

A atriz Chita Rivera, estrela dos musicais "West Side Story" e "Chicago" morreu nesta terça-feira (30) aos 91 anos. Segundo a filha dela, Lisa Mordenta, a artista faleceu "de forma pacífica" em Nova York, após enfrentar uma doença que não foi especificada.

Merle Frimark, representante da carreira de Chita, informou o falecimento por meio nota enviada à revista People: "É com imensa tristeza que anuncio a morte do querido ícone da Broadway, Chita Rivera. Minha querida amiga de mais de 40 anos. Tinha 91 anos".

Chita deixa a filha, os irmãos Julio, Armando e Lola del Rivero, e muitas sobrinhas e sobrinhos, além de uma legião de fãs. Segundo Lola, o funeral será privado, mas uma homenagem pública será anunciada "em devido tempo".

Veja também

Carreira de Chita Rivera

Chita Rivera ganhou três prêmios Tony (principal premiação de teatro dos Estados Unidos): dois como atriz principal em "The Rink" e "Kiss of the spider woman" e uma pelo conjunto de sua obra. No total, ela foi indicada dez vezes, e é um das artistas mais lembradas na premiação.

Sua fama de ícone do teatro rendeu a criação do Chita Rivera Awards, prêmio criado para reconhecer a excelência em dança e coreografia na Broadway, teatros fora da Broadway e no cinema.

A fama veio em 1957, em seu papel como Anita na obra original de "West Side Story", traduzido em português para "Amor, sublime amor". Em 2009, Rivera ganhou uma Medalha Presidencial da Liberdade do então presidente norte-americano Barack Obama.

Suas atuações mais recentes foram em "The mystery of Edwin Drood", em 2012, e "Nine", ao lado de Antonio Banderas, em 2003. No cinema, ela fez uma participação em "Tick, tick... Boom!", no ano de 2021, em uma cena com homenagens para lendas da Broadway.