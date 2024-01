Jão se declara para Pedro Tófani e assessoria confirma volta do casal

O cantor Jão fez uma homenagem de aniversário para o diretor criativo Pedro Tófani nesta terça-feira (30), através das redes sociais. Após a publicação, a assessoria do artista confirmou ao gshow a volta do casal.

No Instagram, Jão compartilhou imagens do beijo que eles deram no show da "Superturnê" em São Paulo, no dia 21 de janeiro. O momento havia viralizado nas redes sociais e levantado suspeitas entre os fãs sobre uma possível volta do casal.

"Feliz aniversário. Sei que você vai morrer de vergonha dessa foto (e eu também), porque no fim, a gente nunca precisou disso. Sempre nos bastamos dentro do que é nosso. Mas eu acho importante mostrar pra todo mundo o quanto a gente se ama", escreveu.

O casal iniciou o relacionamento em 2015, mas terminou em 2019. Apesar do fim do namoro, Pedro continuou trabalhando com Jão, sendo o responsável pela direção artística do show do cantor no festival The Town.

"Nunca importou se estamos em um estádio lotado cantando nossas músicas ou comendo macarrão no sofá com os gatos nas nossas pernas, viver perto de você é sempre uma aventura. E eu só gosto do que é de verdade, por isso eu gosto tanto de você. Obrigado por enxergar o melhor em mim, porque eu quase nunca consigo. Vamos celebrar sua vida. Viva o Pepê. Te amo", declarou Jão.