Conversa entre Bia Michelle e Neymar é vazada na web

Conversas íntimas entre a influenciadora Bia Michelle, ex-namorada de MC Gui, e o jogador Neymar foram vazadas na web nesta terça-feira (11).

Um vídeo das conversas foi enviado ao colunista Léo Dias, do Metrópoles. A primeira interação de Bianca com Neymar ocorreu em maio de 2021.

A influenciadora se mostrou surpresa pelo atleta ter respondido sua interação no Instagram. Neymar alegou que respondeu por educação, já que ela seria namorada com um "conhecido" dele. Bianca, por sua vez, respondeu que não namorava ninguém.

A partir daí, os dois trocaram outras mensagens e Bianca chegou a enviar seu número de telefone para o jogador. Com o vazamento, internautas começaram a questionar se ela estava namorando Gui no período.

Bianca afirmou, nos comentários de publicação no Instagram, que estava solteira no momento dos diálogos.

"ESTAVA SOLTEIRA EM TODOS OS DIÁLOGOS! Entre o dia 17 de abril de 2019 e final de 2021, terminamos 3 vezes, exatamente no período das mensagens", disse.

Término conturbado

MC Gui e Bia Michelle terminaram o namoro após o cantor ser flagrado pela influenciadora entrando com uma garota de programa em um motel.

Bia anunciou o término do relacionamento com um post em sua rede social, em março, mas só agora o suposto motivo se tornou público. Gui se pronunciou, nesta terça-feira (11), sobre o ocorrido.

Em vídeo enviado ao programa Fofocalizando, do SBT, ele disse que pediu desculpas à Bia pessoalmente e que se arrepende do ocorrido. Os dois assumiram o namoro em abril de 2019 e passaram por idas e vindas.

Em 2021, após o cantor participar do reality show "A Fazenda", eles terminaram pela primeira vez o noivado. Na época, MC Gui teve um envolvimento polêmico com Aline Mineiro no programa.