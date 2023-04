MC Gui fala pela 1ª vez após ser flagrado traindo a namorada em motel: 'arrependido'

O cantor MC Gui se pronunciou pela primeira vez, nesta terça-feira (11), após ter sido flagrado pela namorada, Bia Michelle, a traindo em um motel com uma garota de programa. Ele enviou um vídeo ao programa Fofocalizando, do SBT, falando sobre o assunto.

“Primeiramente eu gostaria de agradecer pelo espaço e dizer que isso aqui não é um vídeo para justificar o injustificável. Assim como 15 dias atrás, eu me encontrei com a Bia e pedi desculpas, pedi perdão”, começou ele.

“Eu tive uma grande conversa com ela e assim seguimos em frente, cada um para o seu lado, cada um seguindo a sua vida… O que eu preciso fazer é pedir desculpa a todos vocês em rede nacional. Quero dizer que eu me sinto completamente arrependido por tudo o que vem acontecendo e por todos os erros que cometi. Eu quero seguir minha vida, com muita felicidade, com muita sabedoria e passar isso para frente. Obrigado pelo espaço e desculpa novamente a todos vocês que se sentiram ofendidos por causa de todos os fatos que vieram a acontecer. Quero dizer ainda que, daqui para frente, eu pretendo ser uma pessoa melhor”, concluiu.