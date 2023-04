Quem sai do BBB 23? Resultado atualizado aponta Bruna como 13ª eliminada

Bruna Griphao deve ser a 13ª eliminada do BBB 23 na noite desta terça-feira (11), conforme resultado da enquete do Diário do Nordeste. Ele aparece com 50% dos votos na simulação.

A atriz disputa o paredão com Sarah Aline e Fred Nicácio. Enquanto Fred está em segundo lugar, com 42,7% dos votos, Sarah recebeu 7,4% das escolhas na enquete.

A simulação teve mais de 21 mil participações dos leitores. É importante ressaltar que a pesquisa não interfere no resultado oficial do reality, que será divulgado ao vivo nesta terça pelo apresentador Tadeu Schmidt.

Legenda: Bruna lidera enquete do BBB 23 Foto: Reprodução

FORMAÇÃO DO PAREDÃO

Na indicação principal, feita pelo líder Alface, Fred Nicácio acabou no Paredão sem o direito de participação na prova Bate-Volta. Enquanto isso, em votação no confessionário, os demais participantes do jogo votaram, resultando em um empate entre Sarah e Bruna Griphao.

Líder da semana e aliado de Sarah, Alface mandou Bruna ao Paredão, mas com a opção de participação na prova de sorte.

Amanda e Aline já estavam automaticamente no Paredão após indicação do Anjo, Cezar Black, ao Monstro da semana. Entre as duas, Aline se retirou do Paredão por conta do Poder Curinga, deixando Amanda para a Prova Bate-Volta, e puxando Sarah para a berlinda.

Em seguida, no entanto, Fred, emparedado da semana, retirou Sarah do Paredão. A jogada, apesar de tudo, foi infrutífera, visto que Amanda puxou Sarah de volta para a disputa. Amanda escapou do Bate-Volta.