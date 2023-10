Conheça 7 filtros de Halloween do Instagram para usar na data

O Halloween é comemorado nesta terça-feira (31) em várias partes do mundo, e as fantasias, costume da data, já começaram a se espalhar nas redes sociais. Muita gente escolhe personagens de filmes, maquiagens macabras e até mesmo enfeitam as casas, algo bastante comum nos Estados Unidos, mas há quem seja mais discreto. Os filtros do Instagram, por exemplo, prometem ser uma opção para os que só querem "brincar" de fantasia.

Nos Stories e nos Reels, as opções incluem cenas de filmes icônicos dessa data, enquanto alguns brincam com personagens assustadores dos cinemas e das séries.

7 filtros de Halloween para o Instagram

1. Thriller

Filtro faz referência ao personagem Freddy Krueger Foto: Shutterstock

Neste filtro, quem ganhou destaque foi o clássico de Michael Jackson, a canção Thriller. O filtro mostra uma espécie de Zumbi, figura presente na produção do clipe lançado pelo artista em 1982. O diferencial do filho é que o personagem também mostrado é Freddy Krueger, outro clássico dos filmes de terror.

2. Ghostface

Ghostface é o personagem principal da franquia Pânico Foto: divulgação

Quem nunca ficou com medo do famoso Ghostface, personagem assustador da franquia Pânico? O filtro do Instagram opta por mostrar um vídeo ou foto do usuário com a máscara famosa dos longas, assustando os seguidores.

3. Chucky

Chucky é conhecido como o boneco assassino Foto: Shutterstock

Já nesse filtro quem ganha destaque é o boneco famoso, o assassino Chucky, que traumatizou uma geração. O filtro horripilante acompanha até a caixa do brinquedo, fazendo alusão ao filme.

4. Demogorgon

Demogorgon é o vilão da primeira temporada de Stranger Things Foto: divulgação

A nova temporada de Stanger Things ainda nem foi ao lançada pela Netflix, mas o vilão da série, o famoso Demogorgon, continua assustando por aí. Nesse filtro, o usuário do Instagram pode se transformar no personagem, que dá susto cada vez que se abre a boca no vídeo.

5. Pennywise

Pennywise ganhou filtro especial de Halloween no Instagram Foto: divulgação

Se você já assistiu 'It - A Coisa' deve lembrar bem do palhaço Pennywise. A máscara dele também ganhou um filtro bem esquisito na rede social, que pode ser usado para brincadeiras ou até num tom mais assustador. Vai testar?

6. Jigsaw

Jigsaw em cena da franquia 'Jogos Mortais' Foto: divulgação

Na linha dos filmes famosos de terror, muito difícil encontrar alguém que não conheça a franquia Jogos Mortais, não é mesmo? Para entrar na onda, os criadores de filtros desenvolveram um especial para o sádico Jigsaw, que aterroriza os personagens do longa.

7. Abóbora

Abóbora é figura certa no Halloween Foto: Shutterstock

Nessa lista, claro, não poderia faltar um filtro especial de uma abóbora assustadora. Isso porque a fruta em questão virou símbolo da celebração do Halloween nos EUA, enquanto o item sempre fica nas decorações de residência para criar a atmosfera da data.