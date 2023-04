Como vai ser a dinâmica da 12ª semana do BBB 23? Veja detalhes

Com o Big Brother Brasil 23 entrando na reta final, a dinâmica da 12ª semana de reality será mais acelerada. O cronograma inclui castigo do Monstro especial e formação do Paredão surpreendente, conforme divulgado pelo apresentador Tadeu Schmidt nesta quinta-feira (6).

A semana terá três Provas do Líder e três Paredões, segundo divulgado pela TV Globo anteriormente. Com a nova dinâmica, os brothers poderão turbinar o prêmio final, que atualmente está em R$ 2.170.000.

Nesta quinta-feira (6), os brothers disputam a liderança. Já na sexta-feira (7), eles devem apostar para arrematar o Poder Curinga da Mistura - que impactará diretamente nos emparedados.

A Prova do Anjo será disputada no sábado (8) e o vencedor estará imune. Os dois escolhidos para o castigo do Monstro estarão no Paredão. O líder, que é imune, não pode ser um dos castigados.

Paredão triplo

O primeiro Paredão da semana será formado no programa ao vivo de domingo (9), com três participantes.

O líder indicará um oponente diretamente ao Paredão e um participante será emparedado pela votação da casa. Outros dois já estarão na berlinda pelo castigo do Monstro.

Mas os brothers serão surpreendidos com reviravoltas no Paredão. O vencedor do Poder Curinga deverá trocar um dos dois emparedados pelo Monstro por alguém que não está no Paredão.

Cabe então ao emparedado pelo líder salvar um dos castigados pelo Monstro (após a troca). O emparedado que não for salvo terá direito a um contragolpe e deve indicar outro participante para o Paredão.

Disputam a Prova Bate-Volta todos os emparedados com exceção daquele indicado pelo líder. Quem ganhar a disputa se salva do Paredão.

Cronograma

Sexta-feira (7): Poder Curinga

Sábado (8): Prova do Anjo

Domingo (9): Formação do Paredão

Terça-feira (11): Eliminação

