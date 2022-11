Chris Hemsworth anuncia pausa na carreira após descobrir predisposição para alzheimer

O ator australiano Chris Hemsworth anunciou uma pausa na carreira. A decisão foi tomada após o intérprete de Thor nos filmes da Marvel descobrir que possui uma predisposição a desenvolver Alzheimer.

O diagnóstico veio após o astro passar por uma série de testes durante o documentário Limitless. A partir dos exames, ele descobriu que possui duas cópias do gene APOE4, apontado por estudos como um fator de risco para a doença.

Dessa forma, Hemsworth possui de oito a dez vezes mais chance de desenvolver Alzheimer. Além disso, a patologia já atingiu o avô do ator.

Apesar da preocupação, Hemsworth aponta que o diagnóstico foi uma bênção, já que o permite adotar hábitos para controlar os riscos de ser acometido.

"Esta descoberta desencadeou algo em mim para querer tirar algum tempo. E desde que terminámos a série, tenho estado a completar as coisas para as quais já estava contratado. Agora, quando terminar esta promoção [de imprensa], irei para casa e vou ter um bom descanso e apenas simplificar. Estar com as crianças, estar com a minha esposa", comentou o ator à revista Vanity Fair.