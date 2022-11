O integrante do grupo de K-pop BTS, JungKook, irá cantar uma música inédita na abertura da Copa do Mundo do Qatar, neste domingo (20) no estádio Al Bayt.

A banda divulgou neste sábado (19) a capa do single Dreamers, que fará parte da trilha sonora do campeonato. Já o clipe da música será lançado na terça (22).

Abertura da Copa

A cerimônia de abertura irá iniciar às 12h, horário de Brasília, e logo em seguida, às 13h, haverá o primeiro jogo do mundial, entre Qatar e Equador.