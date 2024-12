Chaves volta para programação do SBT em nova grade da emissora

O aclamado seriado "Chaves" voltou, oficialmente, à programação do SBT. Em anúncio na manhã desta segunda-feira (9), a emissora divulgou mudanças repentinas na grade que contemplam diversos programas. O motivo das alterações é a estreia de José Luiz Datena, que está à frente do "Tá Na Hora".

Além de trazer de volta os fenômenos mexicanos Chaves e Chapolin, foi preciso encerrar a reprise de 'As Aventuras de Poliana' e promover uma "dança das cadeiras" entre apresentadores.

A partir desta segunda, Chaves estará no ar em dois horários: às 12h45 e às 20h45. Já Chapolin será transmitido às 22h. Segundo a publicação, os seriados voltaram à programação com o objetivo de fazer a transição entre os perfis de público da emissora.

Em comunicado enviado à imprensa, o SBT afirmou que as alterações repentinas na programação em dezembro são uma forma de homenagear Silvio Santos (1930-2024), que neste mês completaria 94 anos.

"Seguindo e honrando os passos dele, nossa missão é ter uma programação que agrade o público brasileiro com conteúdo que leve o jeito SBT de ser para a casa das pessoas. Nosso principal objetivo é agradar VOCÊ com nosso conteúdo e ter VOCÊ com a gente todos os dias. Queremos te alegrar, te divertir, te informar e, mais do que qualquer coisa, estar presente na sua vida", diz a nota.

Em setembro, a emissora afirmou que chegou "a um acordo com a Televisa [rede mexicana detentora dos direitos das séries] para adquirir os direitos de exibição no Brasil das séries, por completo, na TV aberta". As atrações também serão exibidas no serviço de streaming da emissora, o +SBT.

Chaves estava fora do ar por conta de uma briga com a família de Roberto Gómez Bolaños, o protagonista da atração.