Charles morre em Sob Pressão ? Entenda o que acontece com o personagem

Charles, personagem interpretado por Pablo Sanábio na série 'Sob Pressão', transmitida na TV Globo, tem um final terrível na 5ª temporada. O médico sofre um acidente de ambulância, fica em estado grave e morre durante uma cirurgia no Hospital Edith de Magalhães.

Carolina (Marjorie Estiano) se sente culpada pela morte do amigo, já que era a protagonista é quem deveria estar no veículo envolvido no acidente — após a médica solicitar a transferência de uma paciente para fazer uma cintilografia pulmonar em outra unidade hospitalar.

No entanto, Carolina não é liberada por Vera (Drica Moraes), que reforça que a médica precisa fazer uma biópsia para analisar um nódulo na mama. Ela, então, decide enviar Charles em seu lugar na ambulância. "Faz seu exame, você vai ficar bem", diz o médico.

O veículo, contudo, se envolve em uma colisão com um caminhão. E, mesmo ferido, Charles consegue reconectar o oxigênio na paciente para salvá-la.

Médico fica gravemente ferido

Carolina e Evandro (Júlio Andrade) recebem a notícia do acidente logo após o exame da médica e correm para o local da batida, para tentar socorrer o colega, que fica preso às ferragens. Charles é levado para o hospital e se submete a uma cirurgia de urgência, na qual é constatada uma fratura grave na bacia e uma lesão no fígado.

Na operação, Charles perde muito sangue, mas resiste e fica estável. Contudo, ao recobrar a consciência, o médico tem uma conversa emocionante com Evandro e sofre uma piora drástica em seu quadro. "Nunca vou ser tão bom como você", diz o ferido, antes de começar a delirar e pedir para falar com Samuel (Stepan Nercessian).

Em uma nova cirurgia, o médico sofre uma parada cardíaca e morre.

Sob Pressão

'Sob Pressão' estreou em 2017. A série é estrelada por atores como Marjorie Estiano e Júlio Andrade, que interpretam os protagonistas Carolina e Evandro, médicos de um hospital público.

Marjorie chegou a ser indicada ao Emmy Internacional de melhor atriz em 2019 pelo trabalho na segunda temporada da série.