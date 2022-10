Cena de sexo de Jade Picon e Chay Suede em Travessia repercute nas redes sociais

A primeira cena de sexo entre Chiara (Jade Picon) e Ari (Chay Suede) na novela Travessia, veiculada na noite de quinta-feira (27), virou assunto nas redes sociais por meio dos fãs e 'haters' do folhetim. Nas imagens, o então casal aparece em momento de intimidade pela primeira vez desde o sumiço de Brisa (Lucy Alves), mulher de Ari.

Antes do momento, Chiara é convidada por Ari a conhecer o apartamento concedido pelo pai dela, Guerra (Humberto Martins), a ele. "Eu disse para você que aqui tinha tudo de importante", diz Ari, enquanto os dois trocavam olhares provocantes.

Em seguida, Chiara e Ari começam a se beijar, culminando na cena de sexo dos dois, a primeira de Jade Picon em telenovelas desde que fez a estreia em Travessia.

Fãs aprovaram

Não demorou para que o envolvimento dos dois ganhasse a repercussão nas redes sociais. Diversas páginas de fãs da influenciadora publicaram diversos frames da cena, ainda que alguns tenham criticado a desenvoltura de Jade anteriormente.

"Nunca mais vou reclamar da atuação de Jade Picon depois dessa cena dela com Chay Suede no apartamento, meu Deus, que autocontrole é esse", brincou um dos usuários do Twitter. "Jade Picon e Chay Suede, dois grandes gostosos na minha TV, obrigada Glória Perez", disse outro, citando a autora da novela.

Até então, Ari deve continuar alimentando o romance com Chiara, pelo menos até o aparecimento de Brisa, mãe do filho dele, que estava sumida desde que foi confundida com uma sequestradora de crianças no Maranhão.