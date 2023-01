Cássia Kis vai sair da Globo após Travessia, diz colunista

Após as polêmicas envolvendo Cássia Kis, a atriz contratada da Globo não deve ter o contrato renovado pela emissora. Assim, quando a novela 'Travessia' finalizar, ela não será chamada para outros papéis. A informação é do colunista Valmir Moratelli, da Veja.

Decisão foi tomada em meio à situações que Cássia está envolvida. Em 2022, fez comentários homofóbicos em rede nacional e também participou de protestos antidemocráticos contrários ao resultado das eleições que colocou Lula (PT) na presidência.

No entanto, ainda não há confirmações oficial da Globo.

Discurso homofóbico

Em outubro de 2022, Cássia fez um discurso homofóbico durante entrevista exibida no canal da jornalista Leda Nagle. Após se reconhecer como católica e conservadora, a atriz afirmou que a "ideologia de gênero" e a relação de pessoas LGBTQIA+ representam uma ameaça à "família tradicional".

"Não existe mais o homem e a mulher, mas a mulher com mulher e homem com homem, essa ideologia de gênero que já está nas escolas", iniciou a atriz, alegando que recebe "imagens inacreditáveis de crianças de 6,7 anos se beijando" em "beijódromo". Ela, no entanto, não apresentou nenhuma prova de que esse espaço exista nas instituições.

Para a atriz, o intuito disso é "destruir a família sem dúvida nenhuma, destruir a vida humana" porque, segundo ela, "homem com homem não dá filho, mulher com mulher também não dá filho".