José de Abreu processa Cássia Kis por LGBTfobia: 'ela passou do limite'

O ator José de Abreu entrou com uma ação contra a atriz Cássia Kis pelos discursos homofóbicos que a colega de profissão da TV Globo fez recentemente. A informação é do canal F5, da Folha de São Paulo.

O processo do paulista foi aberto no dia 8 de novembro, com a psicóloga Paula Dalaio Frison e mais três entidades ligadas ao movimento LGBTQIA+.

Desde 2019, a homofobia é criminalizada no Brasil. A determinação está atrelada à Lei de Racismo (7716/89), que hoje prevê crimes de discriminação ou preconceito por “raça, cor, etnia, religião e procedência nacional”. A prática da lei contempla atos de “discriminação por orientação sexual e identidade de gênero”

No ar em "Travessia", da TV Globo, Cássia Kis, de 64 anos, fez um discurso homofóbico em entrevista exibida no canal da jornalista Leda Nagle em outubro.

Após se reconhecer como católica e conservadora, a atriz afirmou que a "ideologia de gênero" e a relação de pessoas LGBTQIA+ representam uma ameaça à "família tradicional"

Indenização de meio milhão

O grupo solicita indenização de R$ 500 mil por crime de LGBTfobia. Segundo publicação do portal de notícias, o valor será revertido para entidades de defesa contra a discriminação de gênero. "Ela passou do limite", disse o ator ao site.

Para Abreu, a colega de profissão "não está bem" e precisa de apoio. "Não conheço ninguém da família, mas alguém tinha que ajudá-la".

Vale lembrar que José de Abreu e Cássia Kis colecionam um longo tempo de relação na Globo. Os dois trabalharam juntos nas novelas "Segundo Sol" (2018), "A Regra do Jogo" (2015), "O Rebu" (2013), entre outras.