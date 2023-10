Casamento em Noronha: veja fotos da cerimônia milionária de Henrique Dubugras e Laura Fiuza

O casamento de luxo do bilionário brasileiro Henrique Dubugras com a engenheira de software Laura Fiuza movimenta as redes sociais, desde a semana passada. A lista de convidados e os preparativos em Fernando de Noronha (PE) foram alguns dos assuntos no Twitter. O casório aconteceu neste sábado (7). Segundo o portal Metrópoles, 600 pessoas foram convidadas.

Apesar da proibição de celulares durante a cerimônia, alguns convidados compartilharam fotos da cerimônia realizada no Forte de Nossa Senhora dos Remédios.

Veja fotos:

Legenda: Mesmo com proibição de uso de celulares, alguns convidados fizeram registros dos noivos nas redes sociais

Legenda: Casamento teve o tempo um pouco nublado Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Bolo do casamento Henrique Dubegras e Laura Fiuza Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Parte dos convidados do casamento de Henrique Dubegras e Laura Fiuza Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Postagem feita por Henrique Dubegras após casamento Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: COnvidados chegaram a fazer registro dos noivos entre os convidados Foto: Reprodução/Instagram

O casório contou com um pouco de atraso por conta do tempo nublado. Em algumas fotos feitas por convidados é possível ver o tempo fechado.

Segundo o portal G1, entre os amigos e familiares estavam o prefeito do Recife, João Campos, (PSB), e a noiva, a deputada federal por São Paulo, Tábata Amaral (PSB).

Kiernan Shipka, a atriz norte-americana conhecida por protagonizar a série "O Mundo Sombrio de Sabrina", foi uma das presentes na cerimônia.

Os presentes desfrutaram da gastronomia pernambucana. O bolo do casamento, por exemplo, foi feito com o famoso bolo de rolo.

Veja também

Henrique Dubugras e Laura Fiuza reservaram a ilha por 10 dias para o casamento, além de selecionar todas as pousadas de luxo do local para receber os convidados com conforto e privacidade

Ao invés de presentes, Henrique Dubegras e Laura Fiuza solicitaram doações em dinheiro para os projetos de preservação de aves e tubarões de Fernando de Noronha.