Carla Perez veste figurino do 'É O Tchan' em Carnaval de Salvador e homenageia os 30 anos do grupo

Carla Perez comandou trio elétrico para crianças, neste domingo (19), vestida com figurino histórico que remete ao 'É O Tchan'. Em Salvador, a dançarina homenageou os 30 anos do grupo, o qual iniciou carreira.

"A loira do É O Tchan está de volta", comemorou Carla, com look azul, branco e preto. O bloco 'Algodão Doce' desfilou durante a manhã no circuito Osmar, em Campo Grande.

"Eu escolhi esse look hoje para homenagear os 30 anos do É O Tchan, time que eu fiz parte desde o Gerasamba e lembrar que estamos de volta, que o carnaval voltou, que o É O Tchan está com tudo e a Carla Perez voltou também", disse se referindo ao seu retorno ao Carnaval.

Também participaram do bloco 'Algodão Doce' os palhaços Patati e Patatá. No trio, foram vistos os cantores Tays Reis e Biel.