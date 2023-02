Carnaval de São Gonçalo terá shows de Taty Girl, É o Tchan e Banda Eva; veja programação completa

Após dois anos sem festa, as tradicionais comemorações de Carnaval retornam com força total em São Gonçalo do Amarante, a partir desta sexta-feira (17). Divulgada pela Prefeitura, a programação carnavalesca contará com apresentações de Taty Girl, Banda Eva, É o Tchan e Janaína Alves.

Além delas, os foliões poderão acompanhar os blocos Zé Joana e Unidos do Morro. O evento também servirá para matar a saudade do “mela-mela”, brincadeira popular na cidade.

As comemorações deverão ocorrer em seis polos: Taíba, Pecém, Croatá, Siupé, Várzea Redonda, e, durante a abertura oficial da celebração, na sede.

Confira a programação completa:

ABERTURA NA SEDE DO MUNICÍPIO

Sexta-feira (17)

16h: Desfiles dos blocos Zé Joana e Unidos do Morro (com concentração no Calçadão da Lagoa da Prejubaca)

Desfiles dos blocos Zé Joana e Unidos do Morro (com concentração no Calçadão da Lagoa da Prejubaca) 19h: Show com banda Piracema (Mini-trio)

Show com banda Piracema (Mini-trio) 22h: Show com a banda Versão S/A (Mini-trio)

TAÍBA

Sábado (18)

16h: Cortejo com a banda Zé Joana (concentração: Salomão)

Praça

16h: Banda Brasilis

Banda Brasilis 22h: Janaína Alves

Janaína Alves 00h: Dj Jess

Dj Jess 0h30: Banda Eva

Domingo (19)

16h: Cortejo com a banda Zé Joana (concentração: Salomão)

Praça

16h: Banda Piracema

Banda Piracema 22h: Banda Patrulha

Banda Patrulha 00h: Dj Jess

Dj Jess 1h: Abraão Miranda

Segunda (20/02)

16h: Cortejo com a banda Zé Joana (concentração: Salomão)

Praça

16h: Banda Rupilé

Banda Rupilé 22h: Ivo Brown

Ivo Brown 00h: Dj Jess

Dj Jess 1h: Sunsamba

Terça (21)

16h: Cortejo com a banda Zé Joana (concentração: Salomão)

Praça

16h: Seu Zé

Seu Zé 22h: Pedro Netto

Pedro Netto 00h: Dj Jess

Dj Jess 1h: Pimenta Malagueta

PECÉM (ATERRO DO PECÉM)

Sábado (18)

16h: Banda Ruplé

Banda Ruplé 21h: É O Tchan

É O Tchan 23h: Dj Harryson

Dj Harryson 00h: Janaina Alves

Domingo (19)

16h: Banda Patrulha

Banda Patrulha 22h: Abraão Miranda

Abraão Miranda 00h: Dj Harryson

Dj Harryson 1h: Guy Castro

Segunda (20)

16h: Seu Zé

Seu Zé 22h: Taty Girl

Taty Girl 00h: Dj Harryson

Dj Harryson 01h: Ivo Brown

Terça (21)

16h: Sunsamba

Sunsamba 22h: Pimenta Malagueta

Pimenta Malagueta 00h: Dj Harryson

Dj Harryson 01h: Pedro Netto

CROATÁ (PRAÇA DO NOVO CROATÁ)

Sábado (18)

16h: Janaina Alves

Janaina Alves 22h: Banda Brasilis

Banda Brasilis 00h: Dj Netto

Domingo (19)

16h: Dj Netto

Dj Netto 22h: Guy Castro

Guy Castro 00h: Banda Passport

Segunda (20)

13h: Concentração do Bloco das Virgens com a Banda Passport (na rua Franscisco Geraldo)

Concentração do Bloco das Virgens com a Banda Passport (na rua Franscisco Geraldo) 16h: Cortejo do Bloco das Virgens

Cortejo do Bloco das Virgens 18h: Ivo Brown

Ivo Brown 22h: Kativo Elétrico

Kativo Elétrico 00h: Victor Carvalho

Terça (21)

16h: DJ Netto

DJ Netto 22h: Major do Piseiro

Major do Piseiro 00h: Banda Rupilé

SIUPÉ (PRAÇA DA IGREJA)

Sábado (18)

16h30: Ângelo Araruna

Domingo (19)

16h30: Banda Passport

Segunda (20)

16h30: Ribamar Silva

Terça (21)

16h30: Laninha Alves

VÁRZEA REDONDA (PRAÇA DA IGREJA)

Sábado (18)

19h: Dj Reinaldo

Dj Reinaldo 21h: Laninha Alves

Domingo (19)

16h: Dj Reinaldo

Dj Reinaldo 20h: Tome Forrozeiro

Segunda (20)

16h: Dj Reinaldo

Dj Reinaldo 20h: Victor Carvalho

Terça (21)