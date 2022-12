Campeões de Bilheteria: veja filme que a TV Globo exibirá neste domingo (25)

O Campeões de bilheteria de hoje, domingo (25), exibirá o filme "Uma Segunda Chance Para Amar", um filme dos gêneros, comédia e romancem, lançado em 2019. O longa-metragem irá ao ar às 15h40 na TV Globo, depois de 'Família Paraíso'.

SINOPSE DA SESSÃO DE DOMINGO HOJE (25)

Às vésperas do Natal, Kate não vive um bom momento tanto no âmbito pessoal quanto no profissional. Mas, quando conhece Tom, uma luz parece iluminar o seu caminho e ela dá novos propósitos à sua vida.

CONFIRA O TRAILER DE 'Uma Segunda Chance Para Amar'

Ficha técnica do filme