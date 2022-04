Bruna Marquezine e Maíra Cardi: entenda a polêmica envolvendo atriz e ex-BBB

A desavença entre Maíra Cardi e Bruna Marquezine repercute na internet. Após fãs da atriz definirem as falas da coach como "ameaças", a esposa de Arthur Aguiar foi a público dar a sua versão dos fatos nesta segunda-feira (25).

Maíra afirmou que se tratou de um "deboche" quando comentou que a artista deveria pagá-la para que ela não soltasse segredos que sabe.

"Vocês ainda não se acostumaram com meu deboche e que eu brinco muito com as coisas. Eu fiz um deboche dizendo que a Bruna Marquezine poderia depositar um pix na minha conta pelo meu silêncio. Obviamente era uma piada. Meu silêncio não tem pix que pague. Só se eu quiser mesmo", disse.

Na sequência, a coach voltou a alfinetar a atriz: "Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Sempre. Aprendi que toda ação tem reação. Não é todo mundo que dá conta das reações feitas por si mesmo", finalizou.

Entenda envolvimento de Bruna Marquezine e Arthur Aguiar

Na tarde do último domingo (5), Bruna Marquezine desmentiu, pelo Twitter, uma notícia publicada por Leo Dias, do jornal Metrópoles, em que ele afirmou que a atriz teve um affair com Arthur Aguiar. Na publicação, o jornalista também diz que o cantor teria traído Giovanna Lancellotti com Marquezine.

De acordo com Leo Dias, Bruna teria se relacionado com o Aguiar nos bastidores da novela “Em Família” (2014). “Marquezine e Arthur ficaram sim! [Nos] bastidores das gravações de ‘Em Família’, novela das oito. Por isso a Lancellotti terminou com ele. Eu noticiei na época”, afirmou o colunista.

Veja comentários:

Ah pronto 🙄🤦🏻‍♀️

Não ficamos. Nunca. E eu não vou ficar tentando “convencer” ninguém pq estou cansada de saber que no fim das contas cada um acredita no que quer. https://t.co/bFCJ6Wuk4Q — Bruna Marquezine (@BruMarquezine) July 5, 2020

Mas precisamente na primeira fase da novela, vc se esqueceu? Por isso que o Neymar terminou com vc na época, lembra ?? Ou quer que eu te lembre mais coisas ????? — LeoDias 🍿 (@euleodias) July 5, 2020

Engraçado, né, Marquezine? Todos os términos seus com o Neymar quem noticiou fui eu e vc só lembra do que vc quer ou te favorece, né, amor ... eu não vou falar o que eu sei para não expor a Lancellotti. Mas digo e repito: vc ficou com o Arthur em 2014 nos bastidores de EM FAMÍLIA — LeoDias 🍿 (@euleodias) July 5, 2020

Já começou errado, pq não terminamos nessa época, mas terminamos inúmeras outras vezes que você não noticiou hahaha! — Bruna Marquezine (@BruMarquezine) July 5, 2020

Dias ainda deu mais detalhes sobre o episódio, afirmando que o affair de Marquezine e Aguiar teria ocorrido num quarto de hotel em Goiás, e que a suposta traição foi descoberta por Lancellotti, então namorada de Arthur.

Segundo ele, Giovanna teria ligado pessoalmente para Neymar — então namorado de Bruna — para relatar o caso.

Bruna, então... vamos aos fatos: vc apenas beijou o Arthur, no quarto em que ele e um outro ator dividiram nas gravações da primeira fase de EM FAMÍLIA, numa cidade de Góias onde foram gravados os primeiros capítulos. Não foi nada além disso. (Continua) — LeoDias 🍿 (@euleodias) July 5, 2020

Como que ela pegou o telefone dele e “descobriu” se ele tava lá em Goiás, no quarto de sei lá quem? Quem ligou pro Neymar fui eu, quando vi o circo se formando, me antecipei e contei o que estava acontecendo. Ele inclusive falou pra Gi me ligar. Não teve beijo nenhum, Léo. #pas — Bruna Marquezine (@BruMarquezine) July 5, 2020

Mas a Giovanna Lancelotti pegou o celular do Arthur e descobriu as mensagens dele para vc, pois ele insistiu bastante. Isso deixou ela revoltada. Foi a própria Giovanna que ligou pro Neymar e contou o que tinha descoberto. É isso. — LeoDias 🍿 (@euleodias) July 5, 2020

O jornalista ainda afirmou que o relacionamento de Maíra com Arthur também começou com uma traição, envolvendo a ex-BBB e empresária de maquiagem Bianca Andrade, a Boca Rosa.

Gente, eu não estou tirando o foco do Arthur, nao. As mulheres não têm culpa nessa história. E daqui a pouco vcs vão saber que o relacionamento da Mayra com Arthur também começou com uma traicao. A Boca Rosa estava ficando com o Arthur quando ele começou a namorar a Mayra. — LeoDias 🍿 (@euleodias) July 5, 2020

Mayra não sabia que ele estava saindo com a Boca. Por isso, Mayra postou, em tom de brincadeira, há algum tempo, que quando se separasse do Arthur ela ficaria com ela (Bianca. — LeoDias 🍿 (@euleodias) July 5, 2020

Depois dos comentários e da repercussão dos internautas, Bruna encerrou o assunto. “E já deu, né?! Chega, galerinha. Acho que chegamos num limite legal. #Paz”, finalizou. “Também acho. Você está certa, Bruna. Fique com Deus. Tá tudo em paz”, concordou Leo Dias.