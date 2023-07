Briga entre duas mulheres durante sessão de filme da 'Barbie' viraliza

Um vídeo de duas mulheres brigando durante uma sessão do filme “Barbie”, em um shopping de São Paulo, viralizou nessa segunda-feira (24). Nas imagens, as espectadoras aparecem discutindo antes de partir para um embate físico.

Com a repercussão do registro, a suposta jovem agredida utilizou as redes sociais para explicar o que motivou o desentendimento. “Eu fui assistir Barbie, a sessão começava 16h. Cheguei atrasada e essa família estava sentada no meu lugar. Fiquei em pé por uns dois minutos mais ou menos, esperando elas se arrumarem”, explicou a dona do perfil, que se identificou como Melissa Caroline.

Ainda segundo ela, a tensão aumentou quando uma criança da família começou a falar alto com a mãe e assistir a vídeos, atrapalhando a sessão. Incomodada, Melissa reclamou do comportamento, o que fez com que, segundo ela, familiares da criança a atacassem verbalmente.

“Filme rolando e a criança abre o YouTube do meu lado, bem na hora da música da Billie (Eilish). Eu reclamei, daí a mãe dela e as outras, que estavam do lado, já começaram a me chamar de vagabunda, piranha e mi-mi-mi", relatou.

CONFUSÃO

Em uma tentativa de resolver a situação, a jovem chegou a ligar para a Polícia, avisando que a criança estaria assistindo a um filme não indicado para a faixa etária, fato que também foi usado por Melissa para argumentar com a mulher.

“Eu simplesmente falei que a indicação do filme era [para maiores de] 12 anos, e que ela não deveria estar ali. E falei bem alto: 'pergunta pra sua mãe o que é sugar daddy, porque é isso que fala no filme'. Eu só falei isso o tempo todo, inclusive dá para ouvir no vídeo que eu falava isso”, afirmou.

Nos registros, é possível escutar a avó da criança, alegando que a jovem estaria ofendendo a neta “desde a hora em que chegou”. A mulher empurrou Melissa sobre as poltronas do cinema.

“Eu não xinguei ninguém, só queria assistir meu filme em paz. Foi isso que aconteceu, eu não procurei briga com ninguém, eu não levantei a voz com ninguém. Simplesmente levaram uma criança que não se comportou no cinema, mas, pela atitude da avó, já devem imaginar o porquê”, escreveu Melissa.

A mulher responsável pelo empurrão não foi localizada. O cinema onde ocorreu a confusão não se pronunciou.