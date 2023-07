Com alta demanda, brinquedos da Barbie custam até R$ 3.200 em lojas de Fortaleza

Com a aproximação do lançamento do filme live action da Barbie, há também aumento de procura pelos brinquedos da marca em Fortaleza. Em algumas lojas, os produtos já estão começando a sumir das prateleiras. A demanda é alta mesmo diante dos preços elevados dos brinquedos, que chegam a custar mais de três mil reais.

O Diário do Nordeste percorreu algumas lojas de brinquedos da capital cearense para checar se já havia falta dos produtos e como estão os preços. O produto mais caro encontrado foi a Mega Casa dos Sonhos, R$ 3.214,99, que tem como diferenciais três andares, oito cômodos e 70 acessórios adicionais inclusos.

O mesmo produto foi encontrado por diferentes preços nas lojas e custa a partir de R$ 1.500 em e-commerces. A Barbie mais barata encontrada pela reportagem foi a Barbie Fashion, em promoção por R$ 39,90.

No site da Mattel, empresa detentora da marca Barbie, a mesma casa custa R$ 2.119,99, sendo o produto mais caro entre os brinquedos da Barbie. Os preços dos produtos da marca no site variam de R$ 39,99 (bonecas e bonecos) a R$ 2.119,99 (Mega Casa dos Sonhos).

Legenda: Mega Casa dos Sonhos da Barbie

Busca pelas bonecas na Capital

Na Casa de Brinquedo da Avenida Dom Luís, a sessão dedicada à Barbie é vista logo ao entrar na loja. De acordo com vendedores, a procura pelas bonecas continua baixa, mas é esperada uma demanda maior após o lançamento do filme, que ocorre nesta quinta-feira (20).



A loja conta com uma grande variedade de produtos da marca, a partir de R$ 90, incluindo opções como o Trailer da Barbie (R$ 1.669,99), a Casa Malibu (R$ 1.724,99), o Jatinho da Barbie (R$ 1.364,99) e o Foodtruck (R$ 719,99).

Já nas lojas Americanas do shopping Del Paseo, o estoque de brinquedos da boneca se resume a uma última gôndola com bonecas em promoção, a partir de R$ 39,90. As prateleiras onde as coleções da boneca costumavam ficar estão esvaziadas e bagunçadas, misturadas com outros produtos.

De acordo com um vendedor, a procura foi muito grande nas últimas duas semanas, acabando o estoque que não era tão grande. É esperado um reabastecimento na próxima semana. A Americanas do shopping Pátio Dom Luís também tinha pouca variedade de produtos Barbie, incluindo a Barbie Bailarina (R$ 50,99) e a Barbie Petshop (R$ 299,99).

Legenda: Na Americanas, o estoque se reduzia a uma última gôndola

Na PBKids do shopping Del Paseo a sessão de brinquedos da Barbie está logo na entrada da loja, com várias prateleiras exibindo diferentes modelos da boneca. A mais em conta é a Barbie Fashionista Praia, por R$ 59,99.

De acordo com a vendedora, a procura foi grande nos últimos dias. A boneca temática do filme ainda não chegou à loja, mas o boneco do Ken só possuía mais duas unidades no momento da visita.

Legenda: A loja PBKids tinha uma ampla variedade de modelos

Já na Rihappy do shopping Pátio Dom Luís a sessão da Barbie era pequena, em um lugar mais escondido da loja. O catálogo inclui produtos como a Barbie Bailarina (R$ 69,99), Restaurante da Barbie (R$ 619,99) e Trailer dos Sonhos (R$ 1.149).

Demanda por produtos

O Diário do Nordeste demandou a Mattel sobre a busca por brinquedos às vésperas do filme, para saber se chegou a faltar produtos em alguma loja. A assessoria de imprensa retornou afirmando que não poderia ceder as informações, já que a empresa não abre números.

A reportagem também questionou a Rihappy, que também detém a marca PBKids, e Americanas, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

