Brasileira com condição rara que causa 'pior dor no mundo' desabafa sobre ameaças

A brasileira Carolina Arruda, diagnosticada com neuralgia do trigêmeo bilateral, uma condição rara que causa a pior dor no mundo, relatou em suas redes sociais que recebe ameaças de morte na internet.

“Convivo com uma dor física insuportável todos os dias, com desafios de saúde que seriam suficientes para qualquer pessoa. Mas eu ainda tenho que lidar diariamente com ameaças de morte. Eu recebo ameaças de morte simplesmente por estar aqui, compartilhando minha vida e tentando ajudar outras pessoas”, disse ela, em vídeo postado no Instagram na última terça-feira (29).

Carolina ainda alertou que as redes sociais podem adoecer uma pessoa. “O ambiente online tem adoecido mentalmente muita gente. Pessoas que entram aqui expostas, vulneráveis e que acabam tendo que enfrentar o peso das mensagens de ódio, hostilidade e ameaças diárias”.

Ela salientou que esse "hate" virtual pode aumentar a ansiedade e a depressão das pessoas: “Por trás de cada perfil existe um ser humano que luta com dificuldades que talvez você nem imagina”.

Carolina viralizou nas redes sociais ao compartilhar seu desejo de buscar eutanásia na Suíça após mais de 10 anos lidando com a pior dor do mundo. Após virar notícia, ela acabou aceitando ser internada em uma clínica, em Minas Gerais, para tentar novas opções de tratamento.