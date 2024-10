Padre Marcelo Rossi mostra antes e depois e alerta: 'Depressão não é frescura'

O padre Marcelo Rossi publicou nas redes sociais, nesta quinta-feira (31), um antes e depois e deixou os seguidores surpresos. A primeira imagem, de 2016, mostra o sacerdote bem magro, e a segunda mostra como ele está atualmente, musculoso.

Na legenda, o padre fez uma alerta sobre a depressão: “Amados. Depressão não é frescura, mas tem cura! Glória a Deus! Cuidado do corpo, mente e espírito é essencial”.

Em entrevista ao Gshow, em 2023, o sacerdote falou sobre a doença, que durou cerca de sete meses. “Durante 19 anos, ajudei pessoas com depressão e achava frescura, até que aconteceu comigo. Acredito até que a doença veio bem antes do diagnóstico, mas com fé, oração, exercício e ajuda profissional pude vencê-la”.

Na época, ele contou que segue sendo acompanhado por um psicólogo, inclusive depois do falecimento do pai dele, Antônio Rossi, em 2022. “Creio na 'saudade sim, tristeza não'. Esse ano estou trabalhando meu coração para ficar bem. Com certeza, tudo que estou passando servirá para ajudar outras pessoas”.