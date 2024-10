Mãe de Paulo Gustavo relembra reação quando percebeu orientação sexual do filho

A mãe do ator Paulo Gustavo, dona Déa Lúcia, foi a convidada do "Lady Night", dessa quarta-feira (30), e contou a Tatá Werneck que percebeu a orientação sexual do filho ainda na juventude.

“Eu percebi numa foto, eu falei: 'esse menino tem uma coisa estranha'. Paulo Gustavo sentado com a família... Eu esperei... Depois, eu percebi que meu filho, naquela época não falava 'gay', era afeminado”.

Desde então, a artista disse que passou a proteger o filho. "Eu tenho que ser forte por ele, eu tenho que brigar por ele. Quando ele tinha 15, eu briguei, há 30 e tantos anos, eu briguei para todo mundo respeitar. Eu tenho uma luta nisso. A vida exigiu de mim ser essa mãe forte, que segurou a onda".

Ela ainda reforçou que sua história com Paulo Gustavo pode ser um incentivo às famílias que estão vivendo a mesma situação. “As pessoas pensam que eu sou uma pessoa maravilhosa. Eu não sou, não. Todo mundo tinha que ser assim, não precisava ser escrachada como eu sou. Mas todo mundo pode ser”.

O "Lady Night" com dona Déa foi exibido em homenagem ao aniversário de Paulo Gustavo, que teria feito 46 anos ontem. O humorista faleceu em maio de 2021, vítima de complicações da Covid-19.

Com a morte do artista, dona Déa se tornou ainda mais famosa, e hoje até integra o elenco fixo do “Domingão com Huck”.