Ator Billy Zane impressiona com caracterização de Marlon Brando em cinebiografia; antes e depois

As novas fotos de 'Waltzing with Brando', cinebiografia do ator Marlon Brando (1924-2004), foram divulgadas oficialmente e a caracterização do ator Billy Zane como Marlon Brando repercutiu nas redes sociais. Zane será o protagonista do longa, que fará referência ao clássico 'O Poderoso Chefão'.

Uma das fotos que mais chamou atenção mostrou Zane interpretando Brando durante as filmagens do filme, recitando a famosa cena de abertura. ‘Waltzing with Brando’ é, entretanto, uma adaptação do livro homônimo do arquiteto norte-americano Bernard Judge (1931-2021).

Bernard Judge foi contratado por Marlon Brando em 1970 para construir uma mansão para ele no Taiti. A obra, então, fala sobre a relação do ator com o arquiteto.

"Só pelas fotos já dá para pedir uma indicação ao Oscar para o Billy Zane!", disse um dos usuários do X ao ver as imagens. Além disso, outros internautas afirmaram que o ator estava completamente imerso no personagem.

A longa dirigido é por Bill Fishman e tem o ator Jon Heder como Bernard Judge. O lançamento ocorrerá no próximo mês de novembro, no Torino Film Festival, na Itália.