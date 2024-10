Veja 5 filmes de streamings e do cinema para se divertir neste Dia das Bruxas

O Halloween chegou e com ele vem junto o interesse por histórias de terror e mistério que fazem referência à data. Para quem gosta do gênero, essa época do ano é uma grande oportunidade de conferir novas produções e antigas, seja no cinema ou no streaming.

Veja também Zoeira Ator de Malhação que vendia cerveja nas ruas mostra obra em bar: 'Não vou correr mais do rapa' Zoeira Humorista Gui Santana diz que se arrependeu de piadas com desenhos de alunos em escola em SP

Se você também se encaixa nesse público, montamos uma lista especial de séries e filmes para entrar no clima sobrenatural. Confira:

No streaming

O Estranho Mundo de Jack

Segundo a sinopse, Jack Skellington (Chris Sarandon) é um ser fantástico que vive na Cidade do Halloween, um local cercado por criaturas fantásticas. Lá todos passam o ano organizando o Halloween do ano seguinte, mas, após mais um Halloween, Jack se mostra cansado de fazer aquilo todos os anos. Assim, ele deixa os limites da Cidade do Halloween e vagueia pela floresta.

O filme está disponível no Disney+.

Halloween

Halloween se tornou uma franquia devido ao sucesso. Na história do primeiro filme, tudo começa em 1963, durante uma noite fria de Halloween. Nela, o pequeno Michael Myers, de seis anos, assassina brutalmente a irmã adolescente, Judith. Condenado, ele fica detido por 15 anos em uma instituição sob vigilância constante do Dr. Sam Loomis. Já em 1978, na véspera de Halloween, Michael rouba um carro e escapa do sanatório, retornando à cidade de Haddonfield, Illinois, onde procura por vítimas.

O filme está disponível no Prime Video e na AppleTV.

Pânico

A protagonista do longa, Sidney Prescott (Neve Campbell), desconfia que a morte de dois estudantes está relacionada com o falecimento da própria mãe. Enquanto isso, os jovens começam a receber ligações de um maníaco que faz perguntas sobre filmes de horror. Quem erra morre.

O filme está disponível na Netflix.

No cinema

Terrifier 3

Sienna e o irmão sobrevivem ao massacre de Halloween do Palhaço Art, mas lutam para reconstruir as vidas despedaçadas. Quando pensam que estão seguros, o palhaço retorna, determinado a transformar a alegria natalina dos dois em um grande pesadelo.

Sorria 2

A história de Sorria 2 é quse completamente desvinculada do primeiro. Nele, a estrela pop Skye Riley (Naomi Scott) vive a vida dos sonhos, repleta de fama, dinheiro e admiração. Mas em meio à fama, ela presencia a morte de um colega do ensino médio, Lewis Fregoli (Lukas Gage), e começa a ser perseguida por um sorriso sombrio.