Humorista Gui Santana diz que se arrependeu de piadas com desenhos de alunos em escola em SP

O imitador Gui Santana, ex-membro do Pânico na Band, veio a público se explicar após fazer piadas com desenhos de alunos em uma escola de São Paulo. O caso aconteceu no último domingo (27), quando o humorista foi até o Colégio Notre Dame para votar no 2º turno das eleições municipais, e gerou polêmica na internet.

Em uma série de vídeos temporários publicados no Instagram, Santana expôs trabalhos feitos pelos estudantes e disse que os desenhos eram "feios". As gravações feitas pelo humorista mostravam nome e sobrenome dos alunos e não tinham autorização da escola ou dos pais dos adolescentes.

"Trabalho tosco aqui da galera. O que é isso aqui? Olha esse aqui, não tem nem vergonha. Olha o tanto de espinha que tem na cara. O que é isso aqui? Cambada de vagabundo. Olha só esse aqui, coisa feia", brincou o humorista.

Em vídeo resposta publicado no Instagram, Gui Santana explicou que nunca quis desestimular as expressões artísticas dos alunos, mas que entende as críticas por "ser artista".

"Às vezes, a gente pode ter um grande artista ali, um grande desenhista. O senhor Walt Disney quantas vezes foi reprovado em seus desenhos até se tornar um grande ícone da animação mundial?", declarou.

O humorista se disse arrependido e aproveitou a ocasião para pedir desculpas às famílias dos estudantes afetados.

"Eu estava fazendo alguns comentários, mostrando um outro lado dos trabalhos, mostrando a 'tosquice', como era mal feito, disse isso nos vídeos procurando dar uma 'zoada'. Uma brincadeira essa que saiu errado. As pessoas não gostaram muito dessa minha atitude de mostrar os trabalhos. Mostrei e condenei os desenhos. Quero gravar esse vídeo, mostrar meu arrependimento. Estou muito arrependido do que eu fiz", finalizou.

Colégio vai tomar ações legais

Em resposta às "brincadeiras" do imitador, o Colégio Notre Dame publicou uma nota de repúdio nas redes sociais e classificou a atitude do humorista como "irresponsável, ofensiva e constrangedora". Os projetos expostos nas paredes da escola buscavam recriar obras de artes famosas com os rostos dos alunos.

"A direção lamenta pelo episódio em um dia tão importante para a cidadania e a democracia, compartilha da indignação das famílias e já está trabalhando, por vias legais, para que o humorista seja responsabilizado pelo ato", escreveu.