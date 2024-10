Avaliada em R$ 8,2 milhões, mansão em que Hebe Camargo morou não recebe lances em leilão

A mansão em que a apresentadora Hebe Camargo morou por 21 anos no bairro Morumbi, em São Paulo, foi levada a leilão. O local está abandonado e sem manutenção. Segundo o jornal O Globo, até esta quinta-feira (31), o imóvel não recebeu nenhum lance.

A casa foi colocada à venda por determinação judicial. O imóvel, que pertence aos herdeiros do empresário Lélio Ravagnani, com quem a apresentadora se casou em 1979, é conhecida no bairro como "a casa abandonada de Hebe". Quando ele morreu, aos 78 anos, em julho de 2000, a apresentadora deixou a mansão.

Conforme o jornal carioca, a mansão conta com cerca de 962 m² de área construída e é avaliada em R$ 8,2 milhões.

A ordem judicial surgiu após um processo movido pela empresa WV Soluções Logísticas, que cobra dívidas da família Ravagnani. No entanto, ela foi suspensa após uma contestação de Lélio Ravagnani Filho

O leilão foi realizado pela leiloeira Dora Plat, da Zuk Leilão. A primeira tentativa de venda ocorreu em setembro. A segunda foi encerrada no dia 21 de outubro.

Filho de Hebe explica que mansão não era dela

Diferentemente do que alguns veículos de notícias informaram, a mansão que entrou em leilão não era no nome de Hebe Camargo. Ela viveu no imóvel e deixou o local em 2000, logo após o ex-marido falecer.

“Essa casa era do Lélio. Ele construiu e morou lá com a minha mãe. Eu morei também, até o ano 2000, quando ele faleceu. Nesse ano, saímos de lá e nunca mais voltamos. A casa ficou para os filhos do Lélio, nós não temos nem acesso à casa e nunca mais soubemos também”, explicou Marcello Camargo ao portal Leo Dias.