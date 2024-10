Veja fotos exclusivas do Projeto 'Xand's Bar', evento que será realizado no Ceará em 2025

O cantor Xand Avião realizou a primeira edição e gravação do projeto "Xand's Bar', em João Pessoa (PB), na quarta-feira (30). O artista apresentou um repertório especial em homenagem às canções que ele ouvia com o pai dele durante a infância e que moldaram suas influências.

Belo, Zé Vaqueiro, Paula Fernandes e Pablo do Arrocha dividiram o palco com Xand, e o evento contou também com a presença de Zeca Camargo, Daniel Diau, Luan Estilizado, Mirela Janis e outros amigos.

Em entrevista à coluna, na semana passada, Xand Avião revelou que irá realizar uma edição do projeto na capital cearense em 2025: "O último 'Xand's Bar' do ano vai ser em Fortaleza. Lógico que tá no nosso calendário".

Veja fotos do 'Xand's Bar' gravado em João Pessoa:

Legenda: Pablo em feat com Xand Avião Foto: Kaiocads/Divulgação

Legenda: Zé Vaqueiro em dueto com Xand Avião Foto: Kaiocads/Divulgação

Legenda: Paula Fernandes em feat com Xand Avião Foto: Kaiocads/Divulgação

Legenda: Projeção com letreiro inspirados em Las Vegas em cenário do 'Xand's Bar' Foto: Kaiocads/Divulgação