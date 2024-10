CAPTEI: Amigos em Ação 2024 - Stênio Burgos é destaque na nova edição da campanha

A campanha Amigos em Ação, que tem como objetivo promover a solidariedade e a cidadania em Fortaleza, foi oficialmente lançada durante um encontro com a imprensa cearense e empresários na sede da Alessandro Belchior Imóveis, no Meireles, na manhã de terça-feira, 29.

Com a missão de beneficiar entidades filantrópicas locais, a 33ª edição da campanha selecionou seis instituições para receberem doações: Lar Torres de Melo, Santa Casa da Misericórdia de Fortaleza, Lar Amigos de Jesus, Obra Lúmen de Evangelização, Instituto Povo do Mar e Paróquia Nossa Senhora da Conceição. Essas entidades foram escolhidas após uma criteriosa avaliação feita pelos conselheiros e diretores do Amigos em Ação.

Para tornar a campanha ainda mais especial, o artista plástico cearense Stênio Burgos contribuiu com a obra tema deste ano, a tela “Natividade”. A participação de Burgos torna a exposição de obras de arte ainda mais memorável e inspiradora.

Legenda: Germano Belchior Foto: LC Moreira

"A solidariedade é um dos valores que mais precisamos resgatar em nossa sociedade e é gratificante ver empresários e apoiadores se unindo para ajudar aqueles que mais precisam. É um esforço coletivo que faz a diferença na vida de muitas pessoas "

Neste ano, 1.500 empresários de diversos setores participarão ativamente da campanha, contribuindo para que as entidades selecionadas recebam as doações necessárias. O engajamento e a dedicação voluntária dos diretores e conselheiros do programa também são fundamentais para o sucesso da iniciativa.

Legenda: Amigos em Ação Foto: LC Moreira

A campanha Amigos em Ação é um exemplo de como a sociedade pode se unir para fazer a diferença e transformar vidas. A solidariedade e a cidadania estão mais vivas do que nunca, e a 33ª edição promete ser mais um sucesso na busca por proporcionar uma vida digna para aqueles que mais necessitam.

