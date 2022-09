Blake Lively anuncia gravidez do quarto filho com Ryan Reynolds

A atriz Blake Lively está grávida do quarto filho com Ryan Reynolds. A novidade foi revelada por ela nesta quinta-feira (15) no 10th Annual Forbes Power Women's Summit, realizado em Nova York.

Filhos de Blake Lively com Ryan Reynolds

Lively, de 35 anos, posou inclusive mostrando sua barriga, que já cresceu com o quarto bebê do casal. Os dois já são pais de James, de 7 anos, Inez, 5, e Betty, de apenas dois anos. As informações são do Daily Mail.

Blake foi uma das palestrantes do encontro de mulheres e resolveu dar a novidade que alegrou o marido e a família mais uma vez.

O casal de estrelas de Hollywood está junto desde 2010, quando se conheceram no set de filmagem de "Lanterna Verde". Eles se casaram somente em 2012