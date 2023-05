Bianca Andrade mostra nova casa após repercussão nas redes sociais

Depois da grande repercussão nas redes sociais, Bianca Andrade publicou em seu canal do YouTube um vídeo que mostra alguns espaços de sua nova casa, uma mansão avaliada em R$ 18 milhões, em São Paulo.

No início do vídeo, a influenciadora relembra todas as casas que já morou, desde o início da carreira. Ela também conta que a propriedade de luxo é o primeiro patrimônio que ela compra, depois de 12 anos.

“Tudo o que eu faço no meu trabalho depende de muito investimento. Ser uma empresária tem muito custo, então tudo o que faturei na vida sempre voltei para o trabalho, porque sempre acreditei que isso me faria crescer. Comprar uma casa estava em stand-by”, explicou.

A empresária relata que, um ano antes, chegou a printar imagens da sua atual casa para servir de inspiração no futuro. “O ex-dono da casa virou meu amigo. Eu investiguei a vida dele. Ele foi um anjo na minha vida”, acrescentou.

Nas imagens publicada por Bianca, é possível ver os aquários na sala de estar, e Cris, filho da influenciadora, interagindo com os peixes, além da grande área verde que existe no terreno.

A ex-BBB ainda mostra, em cenas rápidas, a sala de cinema e o quarto do filho, além do momento da assinatura do contrato de compra do imóvel.

Propriedade de luxo

A nova casa de luxo de Bianca fica em São Paulo. São 1,1 mil metros quadrados de área construída, incluindo: piscina aquecida, espaço gourmet, sauna úmida, salão de festas com entrada independente, cinema com 12 lugares, salão de jogos, academia, aquário para tubarão de 34 litros (onde não há tubarões), aquário de corais com 7 litros, escritório, quatro suítes, copa, cozinha, lavanderia e canil.