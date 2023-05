Simony tem alta hospitalar após começo de nova fase do tratamento contra câncer

A cantora Simony contou no Instagram, na noite dessa quinta-feira (4), que teve alta do hospital após passar alguns dias internada. Ela passa por uma nova fase de tratamento contra um câncer no intestino grosso.

“Passando aqui para avisar vocês que eu já estou indo para casa. Graças a Deus. Está tudo certo, estou saindo daqui agora, só aguardando o carro chegar e já vou para casa”, disse ela em video publicado nos Stories.

Ontem, Simony também publicou um vídeo em que aparece cantando e dançando durante o tratamento, no Hospital do Coração, em São Paulo.

“Quem canta seus males espanta! Essas lindas trazem a música aqui para nós nesse momento tão difícil, doloroso… E eu resolvi passar assim, confiante, em paz e acreditando em Deus, porque ele é bom o tempo todo”, escreveu ela na legenda das imagens. Nos comentários, a artista recebeu o apoio de Preta Gil, que também está lutando contra a doença. “Te amo”, escreveu a cantora.

Diagnóstico

Simony foi diagnosticada com câncer em agosto de 2022. No último dia 27 de abril, a cantora usou as redes sociais para explicar aos fãs que teria que passar por um novo tratamento contra a doença.

Ela contou que fará quatro meses de imunoterapia e radioterapia, e disse que está escolhendo passar por esse novo momento da melhor forma possível.

“Nós vamos ter que reiniciar o tratamento, um tratamento novo de quimioterapia e imunoterapia. Eu sempre fui muito sincera e muito agradecida por tanto amor e carinho que eu recebo de vocês. E nessa nova etapa o que espero é isso: as orações, as rezas, as energias positivas que vocês mandam para mim”.