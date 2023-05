Sonia Abrão é detonada nas redes após exibição do Linha Direta; veja repercussão

A nova versão do programa "Linha Direta" estreou nessa quinta-feira (4), na Rede Globo, e relembrou o sequestro e assassinato da adolescente Eloá Pimentel, de 15 anos, pelo próprio namorado, Lindemberg Alves. No episódio, o promotor do caso revelou que uma apresentadora interrompeu a negociação policial e, nas redes sociais, Sônia Abrão foi relacionada como sendo essa profissional.

Sem citar nomes, o jurista Antônio Nobre contou ao jornalista Pedro Bial que um dos erros do "Caso Eloá" foi a transmissão da conversa entre uma comunicadora e o criminoso, o que teria prejudicado um acordo de rendição. Na web, internautas relembraram que, na época, Sônia Abrão foi quem falou com Lindemberg Alves, durante o programa "A Tarde é Sua", da RedeTV.

RELEMBRE A CONVERSA

Além dela, a também apresentadora Ana Hickmann, que atuava pelo programa "Hoje em Dia", da Record TV, também chegou a pedir ao vivo que algum refém ou até mesmo o criminoso desse um aceno pela janela do apartamento onde acontecia o crime.

Antônio Nobre Promotor responsável pelo 'Caso Eloá' O Lindenberg percebe que está ao vivo para o Brasil inteiro e ele resolve prolongar essa situação porque era o centro das atenções, e esse acordo foi rompido. Então, interrompeu, prejudicou a polícia."

Internautas criticam postura

Nas redes sociais, internautas dispararam diversas críticas sobre a conduta de Sônia Abrão na época. Desde a exibição do episódio, os perfis da profissional são alvos de diversos comentários condenando as atitudes delas.

"É Sônia Abrão, eu não lembrava dessa sua infeliz interferência nas negociações, achando que sairia como a salvadora. No entanto, colaborou para o desfecho trágico", escreveu uma usuária em uma postagem da jornalista no Instagram. "Que suas noites sejam assombradas pela irresponsabilidade que você cometeu", disparou outro.

"Quando falo de lei do retorno, esse é um dos casos. Sônia Abrão não está presa, mas essa história da Eloá vai perseguir ela até o final. Não tenho pena nenhuma dessa mulher, ela merece os piores comentários possíveis das pessoas até sumir do mundo!", declarou um internauta no Twitter.

Sônia Abrão diz que 'faria de novo'

Apesar de não ter se pronunciado ainda sobre o caso após a exibição do programa, em uma entrevista recente à Quem, a apresentadora rebateu críticas antigas que recebeu sobre a cobertura do caso. Na ocasião, Sônia Abrão explicou que se envolveu emocionalmente com o episódio e que não mudaria sua postura, se a situação se repetisse.

Faria tudo de novo." Sônia Abrão Apresentadora Sem dúvida, foi o momento mais dramático da minha carreira. Fui a única pessoa com quem ela falou, ainda no cativeiro, três dias antes de ser morta. Fiquei muito tensa e emocionada.."

Relembre o Caso Eloá

Tudo começou no dia 13 de outubro de 2008, quando por volta das 13h, Lindemberg Alves Fernandes, de 22 anos, invadiu o apartamento da ex-namorada Eloá Cristina Pimentel.

Inconformado com o fim do relacionamento, Lindemberg manteve Eloá e outros três colegas em cárcere de privado. Iago Vilera e Victor Campos foram liberados pelo sequestrador na mesma noite do dia 13. Nayara, outra colega de Eloá, também chegou a deixar o local, mas, acabou voltando para o cativeiro em busca de ajudar nas negociações.

Após 100 horas de tentativas frustradas de negociações, a Polícia invadiu o apartamento, Lindemberg reagiu atirando contra as duas garotas. Eloá morreu com um tiro na cabeça e outro na virilha. Nayara foi atingida no rosto, mas sobreviveu.

O crime ocorreu em Santo André, no ABC paulista.

Em 16 de fevereiro de 2012, Lindemberg Alves foi condenado a 98 anos e dez meses de prisão pelos 12 crimes pelos quais foi julgado.