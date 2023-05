Boneca 'Annabelle do Reino Unido' é vista supostamente se mexendo por câmera; veja vídeo

A boneca Grace Doll, apelidada de Annabelle do Reino Unido, intrigou investigadores em Chester, na Inglaterra, logo após aparentemente se mover dentro de uma redoma. Desde janeiro deste ano, ela está trancada dentro de um quarto do My Haunted Hotel, onde fica presa a correntes.

Segundo um dos investigadores do local, o movimento captado pelas imagens da boneca pode ser classificado como uma experiência paranormal. No vídeo, é possível ver um movimento da cabeça e da mão esquerda da boneca.

Veja o vídeo:

Danny Moss concedeu entrevista ao Cheshire Live e explicou que o objeto está sendo analisado há muito tempo. "Tenho investigado a boneca nos últimos cinco anos e a vi produzir algumas das melhores evidências no campo paranormal. Mas agora registrar com a câmera ela se movimentando é um momento especial", explicou.

Segundo ele, a forma do movimento de Grace é interessante, visto que a boneca está sentada. "Ela se move e desafia a gravidade e é isso que torna a filmagem tão atraente", disse ele. Moss ainda avisou que a sala fica trancada e o público não tem acesso a ela durante o dia.

Enquanto isso, Harry Achilleos, dono do pub e do hotel onde Grace Doll está, afirmou que já estava ciente dos relatos assustadores relacionados à boneca.

"Quando Grace veio para cá pela primeira vez, ela veio com muitas histórias e evidências em vídeos, mas eu tive que ver com meus próprios olhos. Agora eu vi o que ela pode fazer e estou surpreso", disse ele, afirmando que era "emocionante e assustador" ter a boneca no hotel.