Baile da Vogue reúne famosos em noite exuberante no RJ; confira os principais looks

O Baile da Vogue reuniu artistas, celebridades, influenciadores e nomes da moda no hotel Copacabana Palace, na noite de sexta-feira (29), e virou, novamente, um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. A festa aconteceu pela primeira vez desde o começo da pandemia de Covid-19 no Brasil.

Com o tema 'Brasilidade Fantástica', o evento foi um verdadeiro desfile de looks extravagantes, bonitos e cheios de referência à arte. Nomes famosos como Jojo Todynho, Taís Araújo, Ivete Sangalo, Jade Picon, Paulo André e Juliette deram as caras no local e arrancaram gritos dos fãs logo na entrada.

Looks especiais

Em visual todo montado pela Gucci, Taís Araújo apareceu cheia de plumas e rendas em um vestido off-white, com um adereço brilhante na cabeça. Com o marido, Lázaro Ramos, a atriz foi uma das mais comentadas nas redes.

Outro nome que, como de costume, chamou atenção foi o de Sabrina Sato. A apresentadora já é conhecida pelas apresentações exuberantes no evento e fez bonito este ano. Inspirada na Semana de Arte Moderna de 1922, Sabrina optou por um look todo feito de material reciclado e costurado à mão por quatro meses.

"É alta costura feita do que seria lixo, mas virou luxo. Tempos atrás, isso seria inimaginável. Viva a criatividade", contou ao perfil oficial da revista Vogue Brasil.

Juliette, campeã do BBB 21, também usou a brasilidade para falar de algo que tem cantado e experimentou durante toda a vida: a vivência nordestina. A paraibana apostou em um vestido brilhante todo em verde, representando o Mandacaru.

Já Jade Picon, ex-BBB 22 e influenciadora, apareceu com um vestido curto cheio de cores e plumas discretas na ponta. Ao longo da festa, a jovem chamou atenção pela proximidade com o corredor Paulo André, com quem manteve um breve affair na casa do reality show.

Propostas elegantes

Se as mulheres esbanjaram informação de moda durante o evento, os homens na festa foram sinônimo de elegância.

Lázaro Ramos, por exemplo, surgiu com um terno Gucci ao lado da esposa, assim como Douglas Silva, ex-BBB 22, que também apareceu com uma vestimenta mais clássica.

Pedro Scooby, também ex-participante do reality global, foi outro convidado da festa que chamou atenção. O surfista trouxe proposta hi-lo para o evento, apostando em uma mistura com a grife Balmain e sandálias nos pés.

Legenda: Scooby estava ao lado da esposa, a modelo Cintia Dicker Foto: reprodução/Instagram

Da mesma leva de famosos, o atleta Paulo André foi um dos mais ovacionados na entrada do evento. Com um casaco todo feito em crochê dourado, o vice-campeão do BBB 22 também surgiu com novo visual no cabelo, com tranças.