Japão manda população buscar abrigo após Coreia do Norte disparar míssil

O Japão anunciou que a Coreia do Norte lançou um míssil que transportava um satélite espião nesta segunda-feira (27). O governo japonês chegou a emitir um alerta para que residentes no sul da província de Okinawa se protegerem em abrigos. No entanto, a península coreana informou que a operação fracassou.

Pyongyang notificou o Japão, nesta segunda, de que planejava colocar outro satélite em órbita, após uma tentativa bem-sucedida em novembro e dois fracassos no ano passado. O míssil transportava o satélite espião Malligyong-1-1, que "explodiu no ar durante o primeiro voo".

"A causa do acidente foi a confiabilidade operacional do novo motor de oxigênio líquido e querosene", disse a Administração Nacional de Tecnologia Aeroespacial, segundo divulgado pela mídia estatal.

A rede japonesa NHK transmitiu imagens do que parecia ser um projétil em chamas, que teriam sido gravadas no nordeste da China, coincidindo com a tentativa de lançamento. Várias resoluções das Nações Unidas proíbem a Coreia do Norte, que possui armas nucleares, de realizar testes com tecnologia balística.

A Coreia do Norte lançou com sucesso seu primeiro satélite espião em novembro, um fato que desencadeou uma onda de condenações. Na ocasião, os Estados Unidos consideraram que o lançamento foi uma "violação flagrante" das sanções da ONU.