Que horas começa 'Cheias de Charme'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (27)

A novela 'Cheias de Charme' desta segunda-feira (27) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Rosário afasta Fabian.

Resumo completo de 'Cheias de Charme' desta segunda-feira

Rosário afasta Fabian. Dinha decide olhar as imagens da câmera de segurança. Gentil se compromete a arrumar ingressos para o jogo do Vasco e Sandro se anima. Socorro diz que protegerá as Empreguetes de Chayene. Sônia se surpreende com a eficiência de Brunessa.

Gentil se mantém afastado de Penha e ela estranha. Dinha descobre que Rosário estava com Fabian na despensa. Sandro inventa para os repórteres que é agente de Penha. Brunessa conta para Rodinei que perdeu o bebê. Rosário teme não conseguir se entender com Inácio.

Penha dança com Gentil e Sandro fica enciumado. Elano tenta se declarar para Cida. Máslova conta para Conrado que Otto simpatizou com uma das Empreguetes. Penha expulsa Sandro de seu quarto. Laércio desconfia ao ver Socorro trancada na cozinha.

Humberto fica nervoso quando Sônia apresenta Brunessa como a nova arrumadeira. Rosário procura Inácio.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.