Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (27)

A novela 'Alma Gêmea' desta segunda-feira (27) vai ao ar às 17:10, após 'Kung Fu Yoga'. Nesse capítulo, Olívia fica sabendo que Raul vendeu a casa deles e desmaia.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta segunda-feira

Olívia fica sabendo que Raul vendeu a casa deles e desmaia. Rafael garante à Serena que não sente vergonha dela. Kátia solicita ajuda para Elias. Serena questiona à Zulmira o motivo de Rafael quer vê-la tocando piano. Raul entrega dinheiro a Guto e ele conta que foi Cristina quem lhe solicitou armar o escândalo. Cristina indica a Rafael que dê uma festa para apresentar Serena aos amigos. Rafael gosta da ideia de dar uma festa para mostrar Serena aos amigos e decide que nesta noite vai pedi-la em casamento. Cristina simula aprovar e garante irá ajudá-lo a fazer a festa. Zulmira conta para Serena que Rafael gostaria que ela tocasse piano porque Luna fazia isso muito bem. Cristina promete fazer de tudo para Rafael ver que Serena não passa de uma selvagem. Olívia se desespera ao tomar conhecimento que Raul vendeu a casa na qual mora e se consulta com Abílio. Raul não compreende porque Cristina pagou Kátia para fazer um escândalo e fazer com que Olívia batesse de frente com ele. Eduardo aconselha Dalila a falar para o pai da criança que está grávida. Kátia conta para Elias que tem uma filha que está vindo para a cidade e explica que não pode deixar que as pessoas da cidade fiquem sabendo, caso contrário, nunca mais arranjará emprego. Elias aceita em cuidar da filha de Kátia para ela.

Serena gosta ao saber que Rafael vai dar uma festa. Rafael solicita que Cristina auxilie Serena a escolher um vestido novo. Irritada, Cristina aceita. Abílio diz para Olívia que ela não pode fazer nada contra Raul, pois assinou sem ler um documento que deixava que ele vendesse a casa. Bernardo tira Crispim da cadeia, que chega em casa irritado com Mirna, pois ela deixou que fosse preso. Olívia é grossa com Vitório, que se irrita com ela. Osvaldo e Divina dançam no quarto e quebram a cama. Dalila fala para Raul que está grávida. Débora indica à Cristina mandar Serena fazer um vestido para a festa igual ao que Luna usava quando morreu. Cristina faz Serena ficar mais parecida possível com Luna, para que todos pensem que ela deseja se passar pela primeira esposa do botânico. Hélio diz para Terê que ele terá uma família no futuro. Raul fala para Dalila que irá assumir a criança, mas, em seguida, pensa como se livrar daquela situação. Olívia recrimina Raul por ele ter vendido a casa, mas ele não se comove. Raul fala para Abílio que só alugará uma casa para Olívia e seus filhos se tiver um bom preço. Felipe fala para Serena que irá ficar muito feliz se ela entrar para a família. Abílio solicita que Rafael alugue uma casa modesta que tem para Olívia. Rafael aceita, pois deseja ajudar Olívia.

Raul questiona a Cristina porque ela armou o escândalo. Rafael leva Serena até o ateliê de Luna e questiona se o instrumento lhe desperta lembranças. Serena vê Luna dançando e sente dor de cabeça. Cristina revela para Raul que queria deixar Olívia ocupada para tirá-la de seu caminho. Raul quer que Cristina o auxilie a se tornar sócio de Rafael, ou então, contará tudo o que ela fez. Cristina aceita. Raul solicita ajuda para Cristina para se livrar de Dalila. Cristina diz para Raul que deve descobrir um tolo que se case com Dalila. Mirna leva algumas pamonhas para Arthur. Crispim vê e fica irado. Guto exige mais dinheiro de Débora falando que vai contar a todos as verdades sobre Cristina. Abílio apresenta à Olívia a casa de Rafael, que estava abandonada. Olívia acha a casa pequena. Elias busca sua neta, Rita. Cristina apresenta o modelo do vestido de Luna para Serena. Serena gosta e deseja usá-lo. Cristina pede que Osvaldo faça sapatos altos para Serena, acreditando que a índia não saiba andar de salto. Olívia diz para Mirella que exigirá de Raul o aluguel de uma casa bem maior do que a indicada por Abílio. Mirella e Abílio se preocupam, pois acreditam que Olívia não conseguirá nada de Raul. Agnes fica indignada ao tomar conhecimento que Rafael vai dar uma festa para apresentar Serena.

Arthur faz Mirna e Crispim prometerem que irão parar com as brigas. Os dois saem batendo boca. Agnes comunica a Rafael que irá à festa só para provar que Serena é uma pistoleira. Elias explica para Rita que ela não pode falar para ninguém que é filha de Kátia. Terezinha faz chantagem com Dalila que não cede e diz que em breve estará casada. Um oficial de justiça manda Olívia assinar uma ordem de despejo e sair da casa. Olívia ataca o oficial e é presa. Rafael convence Raul a tirar Olívia da cadeia. Olívia aceita em se mudar para a casa ao lado a de Abílio. Rafael fica perturbado ao ver Serena arrumando a casa, pois a acha muito diferente de Luna. Serena não compreende a decepção de Rafael. Felipe aconselha Rafael a parar de procurar por uma cópia de Luna. Agnes garante a Cristina que vai ajudá-la a se casar com Rafael. Bernardo diz para Crispim que irá ajudar Mirna a arrumar um emprego para ela parar de pensar em se casar. Mirna escuta e fica feliz. Olívia diz para Mirella que quer levar todos os móveis para sua nova casa. Raul conta para Dalila que não poderá se casar com ela. Rafael solicita que Serena pare de agir como se fosse uma criada. Serena acusa Rafael de não gostar dela como ela é e vai embora.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:10, na Rede Globo.