Filha de Ana Maria Braga revela o motivo de levar vida simples no Interior de São Paulo

A professora de ioga Mariana Maffeis leva uma vida simples, bem diferente da mãe, a apresentadora Ana Maria Braga. Em entrevista ao “Domingo Espetacular”, exibida no domingo (26), ela explicou o motivo de ter decidido morar em um sítio em Botucatu, interior de São Paulo.

“Eu estou com 41 anos, esses anos vamos acumulando gostos, escolhas, isso constrói um estilo de vida, mas não é uma coisa que você pode escolher como uma música, eu fui escolhida por esse estilo de vida”, iniciou ela.

“Tem a agricultura natural, estilo de vida saudável, e Botucatu foi eleita a melhor cidade para envelhecer. As pessoas pensam: 'A Mariana vive uma vida simples no mato',e é ao contrário, eu tenho um privilégio que Deus me deu e os meus pais me deram, principalmente minha mãe, que me deu uma segurança para poder fazer escolhas. Neste momento, eu decidi fazer essa escolha de estar perto de um lugar que eu considero mais sano”.

Mariana também falou sobre as comparações que fazem entre ela e a mãe. “Ela virou Ana Maria Braga porque ela é o que é, ela vive a verdade dela com toda intensidade, eu também vivo a minha verdade”.

Diferenças entre mãe e filha

A professora vive em um sítio com os quatro filhos, e além de defensora do parto humanizado, é antivacina declarada. Em recente entrevista a “Istoé”, Mariana afirmou que apesar das diferenças, ela e Ana se dão bem.

“Não quero ter razão sobre minha mãe, pelo contrário, sou muito grata a ela. É graças à consciência dela, de alguma maneira, que eu adquiri a minha, entende? Graças à criação dela, graças às oportunidades que ela me deu, e segue me dando na vida, eu posso fazer as coisas que eu considero que têm repercutido muito bem para minha vida, têm me dado energia. Me sinto jovem, me sinto atuante, consciente das coisas. Eu devo isso a ela".