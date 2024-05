Morre ator Johnny Wactor, de 'General Hospital' e 'NCIS', em assalto nos EUA

O ator Johnny Wactor, conhecido pelo trabalho na série "General Hospital", morreu no último sábado (25), aos 37 anos. O artista foi atingido por um tiro durante um assalto em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Segundo a mãe dele, Scarlett Wactor, o filho estava no centro da cidade norte-americana quando avistou três homens tentando arrombar o carro dele.

Ao portal TMZ, a matriarca contou que o ator, que estava acompanhando de um amigo, não tentou lutar ou impedir os criminosos de levarem o veículo, mas, mesmo assim, foi baleado por eles antes de fugirem com o automóvel.

Johnny chegou a ser encaminhado a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital. Segundo a publicação, as autoridades ainda não divulgaram características dos suspeitos.

O ator começou a carreira em 2007, no programa "Army Wives", do canal Lifetime, ao interpretar vários papéis. Além da atração, ao longo dos anos, acumulou no currículo atuações em produções como "Westworld", "The OA", "NCIS", "Station 19", "Mentes Criminosas" e "Hollywood Girl".

Em "General Hospital", Jhonny fez o papel de Brando Corbin, marido da dependente química Sasha Corbin. Ele atuou pela série de 2020 até 2022, quando o personagem foi tirado da obra.