Quem foi eliminado da Dança dos Famosos neste domingo (26)?

Quatro duplas deixaram a Dança dos Famosos neste domingo (26) após a repescagem. No total, oito duplas competiam por uma chance de continuar na competição.

A votação foi nominal. Cada um dos seis jurados do Dança dos Famosos podiam votar nas quatro duplas que desejavam que continuasse na competição.

O juri técnico é formado pelos especialistas Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha. Neste domingo, participaram do júri artístico a atriz Camila Queiroz e o ator e cantor mexicano Christian Chávez — famoso pelo papel na novela Rebelde.

A plateia do Domingão com Huck também pode votar nas duplas favoritas.

Quem seguiu para a próxima fase da Dança dos Famosos, junto com seus pares foram a atriz Bárbara Reis (com seis votos), a cantora Lexa (com cinco votos), o ator Micael Borges (com quatro votos) e o influencer Juliano Floss (com quatro votos).

Com isso, deixaram a competição a atriz Klara Castanho, o ator Henri Castelli, a jornalista Bárbara Coelho e a apresentadora Talitha Morete.

Concorrentes

As duplas que venceram a repescagem se juntam agora as duplas que já tinha sido classificadas na Dança dos Famosos.

Seis famosos já estavam garantidos na fase seguinte da competição: Tati Machado, Mc Daniel, Amaury Lorenzo e seus parceiros -classificados do Grupo 1 -, Lucy Alves, Samuel de Assis e Enrique Diaz com seus professores.