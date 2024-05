Previsão do signo de Áries para hoje, 27 de maio

A semana inicia ainda sob a lua cheia em Capricórnio e o Céu lhe pede responsabilidade e compromisso com o que você quer ver crescer na sua vida. Júpiter em Gêmeos muda o cenário e já chega fazendo um aspecto harmonioso com Plutão, facilitando os ajustes e as mudanças que precisam ser feitas. E lembre-se, nesse momento o crescimento vem da comunicação e do conhecimento.

Signo de Áries hoje

A semana promete ser cheia de emoção. Prepare-se para uma semana repleta de conclusões e novos inícios. Reflita profundamente e se prepare para os próximos passos, que prometem trazer novidades com a próxima lua nova.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.