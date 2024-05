Belo e Denilson se reencontram após mais de 20 anos de batalha judicial: 'Sempre fomos amigos'

Após mais de 20 anos de uma batalha judicial que terminou em agosto do ano passado, Belo e Denilson se encontraram, no domingo (26), nos bastidores do “Futebol Solidário”, que aconteceu no Maracanã, no Rio de Janeiro. O clima foi de amizade.

“Sempre fomos amigos. O Denilson faz parte da minha história, desde o início do Soweto, faz parte da minha vida. E que bom que podemos estar juntos hoje para ajudar o Rio Grande do Sul”, disse Belo na ocasião.

Denilson reforçou que o encontro foi simbólico. “Eu acho que não tinha um momento melhor para se reencontrar devido à causa, né? Uma história entre mim e ele, de muitos anos aí, que perdurou aí durante 20 anos. E Deus preparou um momento de reencontro, que provavelmente o Brasil todo queria ver esse reencontro, numa situação em prol de uma parte do Brasil. Chega a ser simbólico, né? Porque ninguém imaginaria que o encontro do Denílson Belo seria numa situação como essa. Graças a Deus, tá tudo ótimo”.

O “Futebol Solidário” foi organizado para arrecadar doações e ajuda às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Briga

A briga entre Belo e Denilson começou quando o ex-jogador processou o cantor, alegando quebra de contrato, porque o pagodeiro deixou o grupo Soweto, em 2000, para seguir carreira solo. Em 1999, Denilson tinha adquirido os direitos da banda e chegou a cobrar publicamente Belo pela dívida e pedir bloqueios de valores na Justiça ao longo dos anos.

Em 2023, eles anunciaram nas redes sociais que conversaram de forma amigável e chegaram em um acordo.