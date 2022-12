Atriz Tunisha Sharma é encontrada morta em set de filmagem e ex-namorado é preso

A atriz Tunisha Sharma foi encontrada morta no banheiro do set de filmagens da produção "Ali Baba: Dastaan-E-Kabul", no sábado (27). A informação foi divulgada pelo jornal indiano The Economic Times.

As filmagens da série são gravadas no distrito de Palghar, em Maharashtra. O jornal indiano informou que Tunisha Sharma tirou a própria vida.

A atriz havia terminado um relacionamento há 15 dias com o ator Sheezan Khan, companheiro de série.

Ator é preso por cumplicidade

Legenda: Ator preso dividia papel com atriz em série Foto: Reprodução/Instagram

O ex-namorado da atriz foi preso no domingo (25), acusado de cumplicidade na morte da atriz depois que a mãe de Sharma apresentou uma queixa contra ele.

A família da atriz acusou o ator Sheezan Khan de trair Tunisha e se envolver em relações com outras mulheres. Em nota, a Polícia indiana informou que o caso segue sendo investigado.