Atriz que interpretou Narizinho no 'Sítio do Picapau Amarelo' anuncia gravidez

A atriz Lara Rodrigues, que interpretou a personagem Narizinho no "Sítio do Picapau Amarelo", em 2007, anunciou que está grávida. Ela publicou fotos exibindo a barriga no Instagram, no fim de setembro.

Veja também Zoeira João Gomes reflete sobre ser pai aos 22 anos: 'descobri o amor verdadeiro' Zoeira Bruno Mars celebra os 39 anos em hotel de São Paulo, com parabéns em português

“Eu, a barriga e as crianças…”, escreveu na legenda da imagem em que aparece ao lado dos cachorros. Em resposta aos comentários, Lara ainda contou que está esperando um menino.

Ela também recebeu mensagens carinhosas de fãs nostálgicos. “Ai, a melhor atriz de todo o Brasil, que fazia a Narizinho que todos amamos, vai ser mamãe”, celebrou uma pessoa. “Narizinho vai ser mamãe”, escreveu outra.

Legenda: Pedrinho (Cesar Cardadeiro) e Narizinho (Lara Rodrigues) no Sítio do Picapau Amarelo, em 2007 Foto: João Miguel Júnior/TV Globo

Lara se casou em 2022 com o cinegrafista Lui Azevedo. Atualmente, ela trabalha com direção de clipes e comerciais. Na internet, ela já mostrou trabalhos realizados com marcas e famosos, como Whindersson Nunes.