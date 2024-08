Atriz Dandara Mariana ignora prata de Rebeca Andrade e web sugere rancor por Dança dos Famosos

A atriz brasileira Dandara Mariana tem gerado polêmica nas redes sociais após ignorar a medalha de prata de Rebeca Andrade e parabenizar somente a norte-americana Simone Biles, pelo primeiro lugar na disputa individual geral de ginástica nas Olimpíadas de Paris.

Internautas criticaram o comportamento da atriz e acreditam que o motivo tenha sido uma nota que Dandara recebeu em 2021, na Dança dos Famosos, da TV Globo. À época, Rebeca, que estava na bancada dos jurados, teria dado nota 9.9 para a apresentação da artista, e ela teria guardado rancor.

"Rebeca Andrade: a maior ginasta da história do país. Dandara: nem o pódio da Dança dos Famosos te quis", escreveu um usuário do X. "Quem precisa de postagem da Dandara quando a própria Viola Davis posta uma foto sua no feed te parabenizando pela medalha?", questionou mais uma.

"Que mico a atriz Dandara Mariana comemorando a vitória da Biles e ignorando a conquista da Rebeca só porque ganhou um 9.9 da nossa diva em 2021, na Dança dos Famosos. Sério, tem que ter a mente muito fraca para ser uma pessoa idiota assim", criticou outra.

No Instagram de Dandara, diversos internautas deixaram comentários para criticar a postura da atriz. "Mereceu o 9.9 da Rebeca", disse uma. "Não adianta nada ter a bandeira do Brasil na bio e não enaltecer o teu país nas Olimpíadas, independentemente de rixa ou não. Brasil é Brasil", observou outra.

Prata de Rebeca

Rebeca Andrade conquistou a medalha de prata para o Brasil na final da prova individual geral feminina nas Olimpíadas de Paris, na França. Após se apresentar nos quatro aparelhos, ela ficou atrás apenas de Simone Biles, dos Estados Unidos, que ficou com o ouro.

Rebeca somou 15.100 pontos no salto, 14.866 nas barras assimétricas, 14.133 na trave de equilíbrio e 14.033 no exercício de solo, com um total de 57.932. Já Biles somou 15.766 no salto, 13.733 nas barras assimétricas, 14.566 na trave de equilíbrio e 15.066 no exercício de solo, com um total de 59.131.