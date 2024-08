Quanto ganha Rebeca Andrade? Veja o salário da ginasta brasileira

Rebeca Andrade, ginasta brasileira, é considerada uma das principais atletas do esporte brasileiro na atualidade. Na última quinta-feira (1º), ela conquistou a medalha de prata no individual geral na ginástica artística nas Olimpíadas 2024.

Além da premiação que Rebeca receberá por ter conquistado a medalha, a atleta brasileira recebe um salário mensal. Atualmente, ela é atleta do Clube de Regatas Flamengo, além de valores referentes à bolsa-atleta e aos patrocinadores.

Legenda: Rebeca Andrade é a mulher com mais medalhas na história dos Jogos Olímpicos de 2024 Foto: Luiza Moraes / COB

De acordo com informações do Jornal O Globo e da Revista Caras, Rebeca recebe R$ 20 mil de salário no Flamengo, além de cerca de R$ 400 mil em contratos de patrocínio. Ela também recebe cerca de R$ 16,6 mil do programa federal Bolsa-Atleta.

Somados, estes valores representam um total mensal de cerca de R$ 436,6 mil. Isto não considera os valores que Rebeca Andrade recebe como premiação de seus bons resultados nas competições de ginástica artística que disputa.