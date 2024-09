Atração do Rock in Rio, Akon relembra namoro com Nicole Bahls: 'Minha ex'

O cantor Akon, de 51 anos, está se preparando para um show histórico no Rock in Rio. O retorno ao Brasil fez o público relembrar do relacionamento do rapper com Nicole Bahls. Os artistas tiveram um breve romance em 2010, quando o vocalista conheceu a ex-panicat durante uma visita ao país.

Em entrevista ao jornal Extra, Akon assumiu que tentou manter o namoro em segredo na época, mas que os fãs logo descobriram o affair. "Nicole é minha ex-namorada, claro que me lembro dela. Eu fiquei surpreso quando as pessoas no Brasil descobriram sobre nosso relacionamento. Mas é isso, tento manter tudo na discrição. Eu sei que Nicole está feliz agora e gosto de respeitar isso", disse o artista.

Adepto da poligamia, Akon nunca revelou o número exato de esposas que tem e diz que pretende manter o sigilo. "A minha quantidade de esposas virou um mistério, porque eu nunca conto para as pessoas quantas são. Eu só deixo as pessoas chutarem para tentar adivinhar [risos]", afirmou.

O rapper sempre demonstrou carinho pelo Rio de Janeiro e declarou que vai estender a estadia na cidade para aproveitar com a família. "O Brasil é um dos meus países favoritos no mundo para fazer show. Minha família e eu estamos ansiosos também para passar uns dias por aí. Separamos uns cinco dias extras e vai ser nossa miniférias", revelou.