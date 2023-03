Dominic Fike cancela show no Lollapalooza Brasil

O cantor e ator da série 'Euphoria', da HBO, Dominic Fike, desmarcou presença no festival Lollapalooza Brasil que acontece nos dias 24, 25 e 26 de março. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (8).

O duo 100 Gecs, formada por Dylan Brady e Laura Les, também cancelou participação. Conforme as redes sociais do evento, os artistas cancelaram as participações em todos os shows da América do Sul.

Além deles, a organização também alterou o dia do artista Fred Again. O cantor e compositor se apresentará domingo (26). A banda canadense de indie rock Mother Mother completa a programação do primeiro dia de evento (24).

HORÁRIO DAS ATRAÇÕES

O Lollapalooza do Brasil de 2023 tem atrações iniciando ao meio dia, a partir do dia 24 a 26 de março. O festival acontece em Interlagos, em São Paulo. Na sexta-feira (23), os shows encerram às 22h45; no sábado, às 23h e no domingo, às 22h30. O festival conta com grandes nomes da música como Billie Eilish, Lil Nas X, Twenty One Pilots, Tame Impala e Drake.